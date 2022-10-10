جنين.. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية للجيش الإسرائيلي قبل أيام بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الوزارة إن "الطفل هو محمود خليل السمودي (12 عاما)"، مشيرة إلى أنه "أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن".

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في 28 أيلول/ سبتمبر، استشهد خلالها أربعة فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجمات ضدها.

وأصيب في تلك الاشتباكات أيضا 44 فلسطينيا بجروح، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية حينها، بينهم السمودي.

واستشهد نحو 164 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري حتى اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بحسب الوزارة، في حين تشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) الى أن 84 فلسطينيا استشهدوا منذ الأول من كانون الثاني/يناير حتى 20 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت آخر العمليات الإسرائيلية، الأحد، في مدينة جنين، وقد استشهد خلالها فلسطينيان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوّاته تعرضت لإطلاق نار بينما كانت تنفّذ عمليّة لاعتقال فلسطيني يُشتبه في انتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي وإطلاقه النار على جنود في المنطقة، فردّت بإطلاق النار، وفقا لـ"فرانس برس".

ولا زالت القوات الإسرائيلية تطارد فلسطينيا أطلق النار من مسافة قريبة على مجموعة جنود إسرائيليين بالقرب من مخيم شعفاط القريب من القدس، الأحد؛ ما أدى إلى مقتل جندية إسرائيلية.