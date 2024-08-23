أثار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بـ"الإرهاب"، ووصفه بأنه "إرهابي يرتدي بدلة".

وخلال جلسة لمجلس الأمن، قال السفير الإسرائيلي إن منصور أدلى، منذ 7 أكتوبر، بمئات الخطابات، إلا أنه لم يقدم أي شيء يعد قريبًا من إدانة حركة حماس، مضيفًا بالقول: ليصححني أحد إذا كنت مخطئًا، هل سمع أي أحد أي إدانات إزاء فظائع حماس؟".

ووجه دانون خطابه إلى منصور، قائلاً: "السيد منصور، إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم، أنت لا تمثل الشعب الفلسطيني.. أنت إرهابي في بدلة، أطالبك بإدانة حماس، إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم"، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة".

يذكر أن السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، أكد خلال جلسة مجلس الأمن على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وبشكل فوري، بما يتماشى مع أحكام القرار 2735، ودون أي شروط أخرى، ومطالب سيئة النية تتعارض مع روح ونص القرار والتي تهدف بوضوح إلى عرقلة جهود وقف إطلاق النار.

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ووجه السفير منصور دعوة للتصرف، ووقف الحرب في غزة، وقال: "متى ستتصرفون؟ سواء كان هناك اتفاق أو لا اتفاق، ليس هناك عذر لاستمرار إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".