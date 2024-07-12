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العالم العربي

إسرائيل تعلن العثور على "غرفة عمليات" لحماس داخل مقر للأونروا (فيديو)

إسرائيل تعلن العثور على "غرفة عمليات" لحماس داخل مقر للأونروا (فيديو)
طائرة مسيرة قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها داخل مقر ا...المصدر: الجيش الإسرائيلي على "إكس"
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 3:25 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن جنوده عثروا على أسلحة وطائرات مسيرة وغرفة عمليات عسكرية لحركة حماس داخل المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة.


وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن القوات الإسرائيلية داهمت المجمع "والذي كان يُستخدم سابقًا كمجمع تابع لوكالة الأونروا.

وأشار أدرعي إلى أنه تم العثور "بداخله على أجزاء لبناء مسيرات بالإضافة إلى مراكز استطلاع ووسائل قتالية عديدة ومن بينها مسيرة درون حاملة لقنابل، وقذائف صاروخية، ورشاشات، وقذائف هاون، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية وغيرها".

 

 


وأضاف أنه بالقرب من المجمع الذي تمت مداهمته، "دُمر سابقًا مسار نفق كان يستخدم كمنشأة مهمة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، وكان يمر أسفل المبنى الذي كان يستخدم كمقر رئيسي للأونروا في القطاع".

 

حرب غزة

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