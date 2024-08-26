ردّ الجيش الإسرائيلي على إعلان ميليشيا "حزب الله" اللبناني استهداف 11 موقعاً عسكرياً شمال البلاد، خلال الهجوم الذي شنته الميليشيا، فجر الأحد.

ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري استهداف أي موقع عسكري إسرائيلي، قائلاً: "لم تكن هناك إصابات في المواقع العسكرية، لا في الشمال ولا في الوسط".

وأضاف في تصريح له: "جهزنا خططاً واسعة للتنفيذ في لبنان ضد حزب الله ونحن متأهبون للدفاع جواً وبراً وبحراً. اعترضنا معظم هجمات حزب الله ضدنا، واستهدفنا 40 منطقة في جنوب لبنان".

وأشار إلى أن "حزب الله تمكن من إطلاق 230 صاروخاً و20 مسيّرة فقط، تم اعتراض معظمها، فيما سقطت البقية في أرض خلاء".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أثنى على أداء "الأذرع والأجنحة العسكرية على أدائها المثالي في إزالة التهديد الذي يشكله هجوم حزب الله"، مؤكداً تصميمه على القيام بذلك في أي ساحة وفي أي وقت".