سماع دوي انفجار جنوبي تل أبيب | إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، سماع دوي انفجار في مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

من جهتها، قالت الإذاعة العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة من منطقة جنوب غزة باتجاه تل أبيب، فيما أكد شهود عيان سماعهم دوي صافرات الإنذار.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة إم 90" ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة وتهجيرهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد صاروخا أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة في ريشون لتسيون.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية على لسان مسؤول عسكري قوله إن أنظمة الدفاع الإسرائيلية لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من غزة وانفجر في تل أبيب.