السودان.. تجار المخدرات يتحالفون "لمقاومة" حملة حكومية تستهدفهم

اجتمع نحو 100 من كبار منتجي ومروجي مخدر "البنقو" في السودان، لدراسة ووضع خطة يواجهون بها حملة تشنها منذ أسابيع السلطات الحكومية ضدهم، على ما أفاد موقع "دارفور 24" يوم الثلاثاء.

وانعقد الاجتماع، بحسب الموقع، في إحدى غابات "السافنا" الغنية في ولاية شرق دارفور، بحضور رئيس اتحاد مروجي المخدرات في السودان، ورئيس الفرعية في الولاية التي تعد أهم معابر نقل نبات مخدر "البنقو" من مواقع الإنتاج في أقصى جنوب دارفور، إلى العاصمة الخرطوم.

وكانت السلطات السودانية أطلقت قبل 3 أسابيع، حملة قومية لمكافحة المخدرات، برعاية رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حيث شكلت قوات عسكرية مشتركة، تولت مهمة دهم ومطاردة المروجين.