أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال أنس مراد الذي وصفته بأنه "مسؤول القوة البحرية لمدينة غزة" في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وقال الجيش، في بيان له، إن اغتيال أنس مراد جاء "بتوجيه استخباري مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح البحرية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل "مخرب آخر يدعى أحمد المصري شارك في مجزرة السابع من أكتوبر"، على حد وصف البيان.

واتهم الجيش الإسرائيلي المصري بالمسؤولية عن "العديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من منطقة الشجاعية نحو بلدات الجنوب".