قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إن ربان سفينة أبلغ عن تعرض السفينة لهجوم من قبل زورقين صغيرين على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن قذيفة صاروخية انفجرت بالقرب من السفينة، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها في طريقها إلى ميناء الرسو التالي، وفق "رويترز".

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وكان على متن كل زورق من الزورقين المطليين باللونين الأبيض والأسود 4 أشخاص يرتدون معاطف واقية من المطر باللونين الأبيض والأصفر، حسبما ورد في تقرير الهيئة.

وأثارت هجمات ميليشيا الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى تعطيل التجارة العالمية بعدما حول أصحاب السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.