كشف تقرير عبري عن "إخفاق" جديد للأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال أحداث 7 أكتوبر، مؤكدا أن الجيش تلقى تحذيراً من "هجوم وشيك" قبل وقوعه بساعات.

ونشرت القناة "12" الإسرائيلية تحقيقاً قال إن ضابطاً في استخبارات القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وجه تحذيراً إلى القيادات قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر.

وأوضحت أن تحذير الضابط أشار إلى "تحركات خطيرة" في قطاع غزة، وأن نظام التعقب الإلكتروني كان معطلاً قبل الهجوم بساعات.

ونقل تحقيق القناة عن "مصدر عسكري" أن فشل الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر بدأ عندما لم تكن لديه خطة ملائمة للرد على هجوم حماس المفاجئ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر بإخفاقه في الدفاع عن الإسرائيليين خلال الهجوم، معلناً عن تحقيقات بشأن الأخطاء التي ارتكبتها الأجهزة العسكرية والاستخبارية.

وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت أن الجيش الإسرائيلي قرر إجراء عدد من التغييرات في أعقاب الانتقادات التي وجهت إليه على خلفية التحقيقات الموسعة في إخفاق 7 أكتوبر.

وقالت الصحيفة العبرية إنه بعد الانتقادات التي وجهت لطريقة تقديم التحقيقات، قرر الجيش الإسرائيلي تغيير الترتيب، بزعم أنه "من الصعب فهم حدث تكتيكي دون رؤية الصورة الكبيرة".

وأكد ضباط هيئة الأركان أنه كان ينبغي التركيز أولًا على رتب القيادة العليا، وبعدها فقط على المعارك في مختلف الأماكن، حيث يتساءل كثيرون داخل الجيش وخارجه عن طريقة وتوقيت عرض نتائج التحقيق الداخلي الذي أجري في إخفاقات حماية كيبوتس "باري" جنوبي إسرائيل.

كما يتساءل الكثيرون عن طبيعة الانتقادات التي برزت في التحقيق بشأن القرارات التكتيكية التي اتخذها قائد ومقاتلو فريق الاستعداد الأول لوحدة "شالداغ" وهي وحدة قوات النخبة لسلاح الجو الإسرائيلي.