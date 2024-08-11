كشف مدير دائرة الإمداد في جهاز الدفاع المدني في غزة، محمد المغير، عن السلاح الذي استخدمته إسرائيل في "مجزرة التابعين".

وأوضح المغير أن الجيش الإسرائيلي استخدم 3 صواريخ أمريكية فتاكة من نوع "MK-84"، أو "مارك 84"، التي تزن أكثر من ألفي رطل، وتصل حرارتها إلى 7 آلاف درجة، في القصف الذي استهدف مدرسة ومسجد التابعين، في حي الدرج في قطاع غزة.

وأضاف المغير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، أن مدرسة التابعين كانت تؤوي قرابة 2400 نازح، قبل أن تتعرض للقصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت خلال هذا الأسبوع 6 مدارس إيواء شمالي قطاع غزة.

مزاعم إسرائيلية

واعترف الجيش الإسرائيلي باستهداف المدرسة، واستخدام 3 صواريخ خلال العملية، لكنه زعم أنها صواريخ صغيرة، غير قادرة على التسبب في أضرار واسعة النطاق، مثلما زعم بوجود "عناصر وقيادات من حركة حماس داخل المدرسة"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

قنابل أمريكية موجهة

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن قنابل موجهة بنظام "JDAM" الأمريكي، أو ما يسمى "البرد الثقيل"ـ استخدمت في قصف المدرسة.

وأوضحت أن هذه القنابل "موجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتعتمد على تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي"، إذ صُممت لتكون قنبلة ذات سقوط حر وغير موجه ضمن ما يسمى بـ"القنابل الغبية"، وتعد أكبر نسخة من سلسلة قنابل "مارك 80"، وتطورت بشكل يسمح لها بإبطاء سرعتها لضمان ابتعاد الطائرة الحربية عنها قدر الإمكان.

وتشكل الذخيرة المتفجرة نسبة 45% من وزن القنبلة، ويمكن أن تُحدث حفرة بعرض نحو 15 مترًا، وعمق يتجاوز 10 أمتار.



كما تستطيع القنبلة اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمترًا تقريبًا، واختراق نحو 3 أمتار من الخرسانة اعتمادًا على الارتفاع الذي أسقطت ووجهت منه، وتسفر عن أضرار مميتة حولها تتجاوز دائرة قطرها تقريبًا 73 مترًا.



وأكدت الصحيفة العبرية أن هذا النوع من القنابل "دقيق للغاية، ومقاوم لتداخل الاتصالات والحرب الإلكترونية الموجهة، وأن استخدامه يشكل اتفاقًا شفهيًّا فعليًّا من الإدارة الأمريكية على سياسة تواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".



بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو ألقى 8 قنابل من نوع "JDAM" على المدرسة، ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 390 فلسطينيًّا.



وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إسرائيل استخدمت على الأقل قنبلة أمريكية دقيقة التوجيه خلال الغارة على مدرسة التابعين في غزة.