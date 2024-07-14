محمد بن راشد يعلن عن تغيير وزاري جديد في حكومة الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عن تغيير وزاري جديد في حكومة الدولة.

ونص التغيير الوزاري، الذي أوردت تفاصيله وكالة أنباء الإمارات "وام"، على تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في دولة الإمارات.

وتضمن التغيير الوزاري كذلك تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيرًا للخارجية.

ويترأس الشيخ عبدالله بن زايد، بموجب التغيير الوزاري، "مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع" في دولة الإمارات، كما عُيِّنَت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائبة للرئيس، إضافة لترؤسها "المركز الوطني لجودة التعليم".

وشمل التغيير الجديد ضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج "مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي" و"الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر" مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات.

وأعلن كذلك تعيين عبدالرحمن العور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية وزيرًا للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وتضمن التغيير تعيين أحمد بالهول وزيرًا للرياضة ورئيسًا لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيسًا لوكالة الإمارات للفضاء.

علاوة على ذلك، أُعْلِن عن تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.