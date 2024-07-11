تونس.. 42 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية

كشفت السلطات التونسية الخميس، عن وجود 42 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، قولها إن "عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارة التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بلغ إلى غاية منتصف نهار الخميس 42 شخصا في الداخل والخارج".

وكانت "هيئة الانتخابات" التونسية، اعتمدت التزكيات شرطا للترشح للانتخابات الرئاسية.

وعلى كل راغب بالترشح جمع التزكيات من 10 دوائر على ألا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية، والاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم".

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وأضافت العبروقي، أن "هذا العدد شمل من تقدموا بصفة شخصية أو من تقدموا نيابة عن المترشح المحتمل بمقتضى توكيل قانوني وخاص لدى المقر المركزي للهيئة ومقرات الهيئات الفرعية في الداخل أو مقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج".

ونفت أي علاقة للهيئة بالقائمة التي تم تداولها، الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ضمت 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن تلك القائمة ليست القائمة المعتمدة لدى الهيئة، كما أنها لم تصدر عنها، ولم تثبت صحتها.

إلى ذلك، كشفت العبروقي أن عدد الناخبين المسجلين في داخل وخارج تونس، بلغ بصفة أولية، 9 ملايين و753 ألفا و207 ناخبين.