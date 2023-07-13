مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وقال عبدالله أبو طالب، رئيس حراسة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، لـ"إرم نيوز"، إن "اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين مستمرة وبوتيرة متزايدة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو".

ولفت إلى أن "المستوطنين يتعمدون أداء طقوسهم التلمودية والدينية داخل باحات الأقصى لاستفزاز المصلين والزوار المسلمين".

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات مستمرة طوال الأسبوع من قبل المستوطنين الإسرائيليين خلال فترات السياحة الأجنبية، كما تعمل الشرطة الإسرائيلية المتواجدة عند أبواب الأقصى على حماية المقتحمين والتضييق على المصلين من أهل القدس، وذلك تخوفا من الاحتكاك والمواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.