أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي، بدأ حملة تطعيم لجنوده في قطاع غزة ضد فيروس شلل الأطفال.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الخطوة جاءت بعد رصد تركيز مرتفع لفيروس شلل الأطفال في شبكة مياه الصرف الصحي في غزة.

وأشارت إلى أن الجيش سيعمل على تسهيل دخول اللقاحات ضد شلل الأطفال إلى القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فحوصات تم إجراؤها على عينات من مياه الصرف الصحي، أظهرت وجود فيروس شلل الأطفال، بسبب تدمير إسرائيل البنية التحتية في حربها على القطاع.

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وقالت الوزارة في بيان إنه "تم إجراء فحوصات لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وأظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال".

وأفاد البيان بوجود الفيروس "في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين، وفي أماكن وجود السكان نتيجة تدمير البنية التحتية وهو ما يمثل كارثة صحية جديدة".

وتابعت الوزارة: "الزحام الشديد مع شح المياه وتلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال من إدخال مواد النظافة... كل ذلك يشكل بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة المختلفة".