هدنة غزة.. مشاورات مرتقبة في القاهرة لمناقشة "القضايا العالقة"

أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بأن القاهرة ستستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية لمناقشة "القضايا العالقة" باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، عن مسؤول كبير قوله، إن مصر تجري محادثات مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

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وتأتي هذه الاجتماعات المرتقبة، بعد كشف تفاصيل اقتراح معدل بخصوص اتفاق حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول أمني كبير قوله "القاهرة تجري محادثات مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين".