العراق يستورد أنظمة دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية بـ2.8 مليار دولار

قالت شركة "إل.آي.جي" نيكسون الكورية الجنوبية، إنها فازت بطلبية لتصدير أنظمة دفاع صاروخي "سطح-جو" متوسطة المدى إلى العراق بقيمة 2.8 مليار دولار.

ولم تقدم شركة الصناعات الدفاعية أي تفاصيل أخرى عن العقد في ملف تنظيمي، وعزت ذلك لأسباب تتعلق بالسرية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتأتي هذه الأنباء بعد فوز "إل.آي.جي" نيكسون بصفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لتصدير 10 بطاريات لأنظمة الصواريخ المسماة، إم-سام 2 أو تشيونجونج 2 إلى السعودية، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في فبراير/شباط.

وعززت سول صادراتها الدفاعية العالمية، وذلك بعد أن فتح غزو روسيا لأوكرانيا الباب أمام توقيع عقود واسعة النطاق من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى أن تصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027.