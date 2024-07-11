قُتل 3 جنود من قوات اللواء الأول دفاع شبوة، بهجوم مسلح استهدف موقعهم العسكري في شبوة جنوب شرق اليمن.

واستهدف مسلحون موقعاً عسكرياً لقوات دفاع شبوة في منطقة "المصينعة"، ما أدى لمقتل الجنود الثلاثة.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية العقيد محمد النقيب، لـ"إرم نيوز": "الهجوم الإرهابي، نفذته عناصر تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي، استهدف مواقع القوات العسكرية الجنوبية، في موقع القلعة العسكري".

وأضاف أن الموقع المستهدف "يشرف على عدة مواقع عسكرية أخرى في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب غرب محافظة شبوة".

وأكد النقيب أن القوات الجنوبية، ممثلة بقوات اللواء الأول دفاع شبوة، تمكنت من الرد على الهجوم الإرهابي، والتعامل معه كما يجب.

وذكر أن "الهجوم الإرهابي رافقه انفجار عبوة ناسفة، استهدف تعزيزاً عسكرياً في موقع (القنعة) العسكري في الناحية الجغرافية ذاتها".

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات إطلاق رصاص، قالوا إنها توثق الاشتباك المسلح المذكور.