قالت القناة "14الآن" العبرية، إنه على خلفية الهجوم الوقائي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على ميليشيا حزب الله، وبسبب المخاوف الأمنية المتزايدة من تطور المواجهة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، أعلنت أمريكا في خطوة استثنائية تعزيز قواتها في المنطقة.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة عززت قواتها في الشرق الأوسط، بجلب حاملتي طائرات إلى جانب غواصة هجومية.

وبحسب التقرير، أصدر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمره بإرسال الغواصة الهجومية "جورجيا" إلى المنطقة، وهي خطوة غير عادية، حيث نادرًا ما تتحدث وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن تحركات أسطول الغواصات التابع لها.

كما أفادت تقارير صحفية، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أمر وزير الدفاع الأمريكي طائرات مقاتلة وسفنا حربية إضافية بإطلاق الصواريخ على المنطقة.

وأوضحت القناة العبرية، أن حاملتي الطائرات "ثيودور روزفلت" و"أبراهام لينكولن" موجودتان الآن بالقرب من خليج عمان، إلى جانب السفن الحربية والطائرات الهجومية.

وأشارت إلى أن إرسالها إلى المنطقة جاء ردًا على تهديدات إيران ووكلائها في قطاع غزة، ولبنان، واليمن، بمهاجمة إسرائيل انتقامًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إسماعيل هنية، في قلب طهران.

وبينما قالت الولايات المتحدة إن هذه التحركات تهدف إلى المساعدة في حماية إسرائيل ومنع نشوب حرب إقليمية أوسع، قال مسؤول أمريكي كبير، "إن الجيش الأمريكي في وضع أفضل للتعامل مع التهديد الذي تمثله إيران، وفي الوقت ذاته، فإن الجيش الإسرائيلي سيتولى مسؤولية الدفاع ضد الهجمات".