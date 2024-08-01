رأى خبراء سياسيون، أن هدف إسرائيل من عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هو خلط الأوراق وإضعاف حركة حماس.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور يحيى قاعود إن إسرائيل تعلم جيدًا أنه سيكون هناك رد من قبل طهران على العملية، ولكنها تحتاج هذا الرد.

وأضاف قاعود في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه مهما كان شكل هذا الرد هي تحتاجه لإعادة ترتيب أوراقها بضرب إما جنوب لبنان أو في العمق الإيراني، فتل أبيب غير قادرة على استمرار عملية الاستنزاف على عدة جبهات وتحتاج إلى تحييد جبهات على حساب جبهات أخرى.

صفقة الأسرى

ولفت إلى أن إسرائيل اغتالت رئيس حركة حماس لتوجيه ضربة معنوية وعسكرية موجعة لقادة وعناصر الحركة لا سيما في ظل اشتداد عملية التفاوض، وتشديد الضغط على قادة الحركة بالقبول بالاشتراطات الإسرائيلية الجديدة.

وأوضح أنه يترتب على عملية الاغتيال مساران؛ المسار الأول هو الحصول على دعم أمريكي عسكري ومالي وسياسي مطلق، تجهيزًا لبدء الحرب الثانية والتي ستكون على الجبهة الشمالية مع ميليشيا حزب الله.

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وتابع قاعود بالحديث عن المسار الثاني وهو المماطلة في إنجاز صفقة أسرى، حيث اشترط نتنياهو قبل يومين اشتراطات جديدة للصفقة، وكان من المفترض أن يقوم الوسطاء بنقلها إلى رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية للرد عليها.

وبما أنه جرت عملية اغتياله وستستغرق عملية اختيار خلف له من أسبوعين لثلاثة أسابيع فنحن أمام مسلسل جديد من المجازر في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بحسب المحلل.

وأشار المحلل السياسي إلى أن إسرائيل اختارت توقيت اغتيال هنية عشية تنصيب الرئيس الجديد لعدة أسباب، أهمها توجيه ضربة استخباراتية موجعة لإيران باغتيال أحد أبرز القادة الفلسطينيين والمسؤول الأول عن حركة حماس، ومن جهة أخرى إدخالها في نفق من الحيرة لا سيما وأنها لم تكشف بعد عن ملابسات مقتل الرئيس الإيراني الأسبق مع عدد من أعضاء الحكومة.

عملية الاستنزاف

من جهته قال الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، إن نتنياهو يريد خلط جميع الأوراق في المنطقة بوضع جميع الأطراف أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما مواجهة شاملة أو تحييد جبهة الشمال مع ميليشيا حزب الله.

وأضاف منصور في حديث لـ"إرم نيوز"، أن نتنياهو ومعه المنظومة الأمنية والعسكرية لم يعودوا يحتملون الاستنزاف الحاصل على الجبهة الشمالية لأكثر من 10 أشهر، وكي يحسم الحرب في قطاع غزة عليه أن يحيد جبهة الشمال تمامًا.

وتابع، أن عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر الليلة الماضية الرجل الثاني في ميليشيا حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت، جاءت كرسالة إلى إيران وميليشيا حزب الله على حد سواء بأنه لا يمكن استمرار عملية الاستنزاف بهذا الشكل، فإما أن تتوقف أو أن تتحول إلى حرب شاملة.

صراع على الخلافة

وأوضح المختص بالشأن الإسرائيلي أن ما حدث ضربة موجعة وتكاد تكون الأقوى منذ عقود على المستوى الفلسطيني، وأرادت إسرائيل من خلالها ترميم قوة الردع لديها ولقدراتها الأمنية والعسكرية، وهي تضع إيران ومحور المقاومة أمام خيارات صعبة.

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فإما أن ترد على مستوى الحدث ويحقق نتنياهو ما يريده من خلال الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران بدعم أمريكي مطلق وفقًا للمحلل، أو أن تختار إيران الالتزام بحق الرد ويكون نتنياهو قد رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط.

وأشار منصور خلال حديثه إلى أن عملية اغتيال الرجل الأول في حركة حماس ستضعف موقف الحركة بشكل كبير خلال عملية التفاوض التي ستتوقف لفترة من الوقت ردًا على عملية الاغتيال، وسيكون ذلك في صالح إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى سيفتح باب الخلافة صراعًا حادًا بين أقطاب الحركة لا سيما الجناحين الإيراني والقطري.