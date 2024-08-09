وجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، تعهد فيها بـ"الثأر" لسلفه، إسماعيل هنية.

وأكد قاآني قائلًا: "إننا نعدُّ الثأر لدم إسماعيل هنية واجبًا علينا؛ لأن اغتياله وقع في حرم الجمهورية".

وهنأ الجنرال قاآني السنوار باختياره رئيسًا جديدًا للمكتب السياسي لحركة حماس، وقال إن "انتخابكم لرئاسة مكتب حماس السياسي أمر مناسب يبين أن الحركة لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين".

وفيلق القدس هو الذراع الخارجي للحرس الثوري، وهو المسؤول عن الإدارة والدعم والتسليح والتمويل للجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، ومن بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وكان هنية لقي مصرعه جراء استهدافه داخل محل إقامته شمالي العاصمة طهران فجر الأربعاء من الأسبوع الماضي عندما كان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وحمّل الحرس الثوري وحماس إسرائيل مسؤولية الاغتيال الذي لم تتبنه تل أبيب رسميًّا، فيما توعد المرشد علي خامنئي بدوره بالثأر لدماء هنية.