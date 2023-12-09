"حماقة أمريكية".. ما وجه الشبه بين حربي غزة وفيتنام؟
اعتبرت مجلة أمريكية، أن إسرائيل اختارت تقليد "حماقة أمريكة" أكبر من حربي العراق وأفغانستان؛ فهي تشن حربا على غزة مثلما شنت الولايات المتحدة حربا على فيتنام.
وقالت مجلة "ذا أمريكان بروسبيكت"، إن "الولايات المتحدة أصرت على أنها تسعى لتدمير الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام (الفيتكونغ)، وفي غزة كان هدف إسرائيل حركة حماس".
وأضافت: "كانت المشكلة في كلتا الحالتين أن القوات الأمريكية ومن ثم القوات الإسرائيلية لم تتمكنا من فصل أعداءهما المحددين عن عامة الناس".
وفي كلتا الحالتين، "سرعان ما توقفتا عن الاهتمام بشأن الوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين التي تسببتا بها، هذا إذا كانتا حقا قد اهتمتا بها من الأساس"، بحسب المجلة.
وتابعت المجلة: "في فيتنام، لم يكن بالإمكان تمييز مقاتلي الفيتكونغ عن القرويين العاديين، وذلك عائد جزئيا إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا قرويين عاديين، لتصبح عملية احتساب أعداد جثث القرويين ممارسة عادية للغاية في مقياس نجاحات الجيش".
ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي "أصدر الأوامر لملايين الفيتناميين بالانتقال إلى قرى إستراتيجية من غير أن يكون واضحا عدد القرويين الذين تلقوا هذه الأوامر، ثم قام الجيش الأمريكي بتحديد جزء كبير من باقي البلاد لتكون مناطق مباحا فيها إطلاق النار حيث يمكن لقاذفات (بي- 52) إسقاط القنابل إذا ما لوحظ أي شيء يتحرك، أو اي شيء لا يتحرك".
وتراوحت أعداد الفيتناميين الذين قتلوا في الحرب بين 1.5 مليون إلى 4 ملايين، كان عدد كبير منهم من المدنيين.
ومع ذلك، تمكنت قوات "الفيتكونغ" والقوات الفيتنامية الشمالية من التقدم إلى سايغون، العاصمة السابقة لفيتنام الجنوبية، والاستيلاء على البلاد عام 1975.
يأتي وجه التشابه بين الحربين، بعدما ادعى الجيش الإسرائيلي أخيرا لصحيفة الواشنطن بوست أنه قتل 5 آلاف جندي من حماس من أصل 30 ألف جندي تقول إسرائيل إنهم يشكلون عدد القوات العسكرية للحركة.
وأضافت المجلة، "لو افترض على سبيل الجدل أن الجيش الإسرائيلي سيقتل من حماس في أثناء هجومه الحالي على جنوب غزة خمسة آلاف آخرين أو حتى عشرة آلاف، فإن نصف قوات حماس ستبقى موجودة على الرغم من تدمير جزء كبير من أسلحتها ومؤونتها".
وتابعت: "بالطبع ستكون كل البنى التحتية المدنية من مدارس ومنازل ومتاجر في غزة تقريبا مدمرة أيضا، ويكاد يكون من المؤكد أن عدد الضحايا المدنيين سيتجاوز عدد ضحايا حماس بفارق كبير. وكما كان الحال في فيتنام، فإن معظمهم سيكونون قد قتلوا أو أصيبوا أو أصبحوا بلا مأوى بسبب القصف الجوي".
"وبسبب طريقة الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة في فيتنام، فقد غرقت أمريكا في حالة من الازدراء الدولي، تماما كما أدت الحرب التي تشنها إسرائيل الآن لتعميق الازدراء المنتشر في العالم لها، بما في ذلك في الولايات المتحدة"، بحسب المجلة.
المصدر: مجلة "ذا أمريكان بروسبيكت"