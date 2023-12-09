"حماقة أمريكية".. ما وجه الشبه بين حربي غزة وفيتنام؟

اعتبرت مجلة أمريكية، أن إسرائيل اختارت تقليد "حماقة أمريكة" أكبر من حربي العراق وأفغانستان؛ فهي تشن حربا على غزة مثلما شنت الولايات المتحدة حربا على فيتنام.

وقالت مجلة "ذا أمريكان بروسبيكت"، إن "الولايات المتحدة أصرت على أنها تسعى لتدمير الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام (الفيتكونغ)، وفي غزة كان هدف إسرائيل حركة حماس".

وأضافت: "كانت المشكلة في كلتا الحالتين أن القوات الأمريكية ومن ثم القوات الإسرائيلية لم تتمكنا من فصل أعداءهما المحددين عن عامة الناس".

وفي كلتا الحالتين، "سرعان ما توقفتا عن الاهتمام بشأن الوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين التي تسببتا بها، هذا إذا كانتا حقا قد اهتمتا بها من الأساس"، بحسب المجلة.

وتابعت المجلة: "في فيتنام، لم يكن بالإمكان تمييز مقاتلي الفيتكونغ عن القرويين العاديين، وذلك عائد جزئيا إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا قرويين عاديين، لتصبح عملية احتساب أعداد جثث القرويين ممارسة عادية للغاية في مقياس نجاحات الجيش".

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي "أصدر الأوامر لملايين الفيتناميين بالانتقال إلى قرى إستراتيجية من غير أن يكون واضحا عدد القرويين الذين تلقوا هذه الأوامر، ثم قام الجيش الأمريكي بتحديد جزء كبير من باقي البلاد لتكون مناطق مباحا فيها إطلاق النار حيث يمكن لقاذفات (بي- 52) إسقاط القنابل إذا ما لوحظ أي شيء يتحرك، أو اي شيء لا يتحرك".