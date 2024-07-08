الجزائر.. العثور على جثث 12 سوريًّا قضَوا عطشًا في الصحراء

في حادثة مأساوية، أعلنت الجزائر العثور على 12 سوريًّا توفوا عطشا في الصحراء، خلال ما يبدو أنها رحلة للهجرة إلى أوروبا، وفقًا لمصادر جزائرية.

ونشرت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست الجزائرية قائمة بأسماء الضحايا المفصلة مع تواريخ الميلاد وأسماء آباء وأمهات المتوفين.

وقالت إن "الضحايا من الأشقاء السوريين اُنْتُشِلُوا من منطقة بلڨبور".

#تنويه هام بخصوص الجثامين التي تم العثور عليها في نواحي بلڨبور و الذين أشرنا اليهم في منشور سابق. تنهي الجمعية إلى علم... Posted by ‎غوث للبحث و الانقاذ تامنغست‎ on Sunday, July 7, 2024

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وأضافت أنه "بإمكان ذوي الضحايا الاتصال بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس في ولاية إيليزي لاستلام جثثهم".

وأظهرت البيانات التي نشرتها الجمعية أن من بين الضحايا صغارًا في السن، من مواليد 2003 و2006 و2008.

ونشر صحفي يُدعى، زاوي أبو بكر الصديق، صورة لجواز سفر طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات، مؤكدًا أنه من بين الضحايا.

من بين 14شخص المتوفين هذا الطفل صغير صاحب 10سنوات لاحول ولا قوة إلإ بالله العلي العظيم سوف نقوم بنشر قائمة الضحايا 12شخص بعد حصلونا عليها من المصدر Posted by ‎زاوي ابوبكر الصديق‎ on Sunday, July 7, 2024

وأرفقت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لعملية انتشال المصابين، بيَّن انتشار جثث مَن فارقوا الحياة عطشًا في صحراء الجزائر بجانب سيارتهم المتدهورة.

وتأتي هذه الفاجعة بعد أيام من العثور على أكثر من خمسين جثة لمهاجرين توفوا بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، في رحلة عبر الصحراء على الحدود بين النيجر وليبيا.