أصدرت ميليشيا الحوثي اليمنية قرارًا بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية، التي تتخذ من صنعاء مقرًّا لها.

وتداول ناشطون وإعلاميون يمنيون مضمون القرار، إذ قال الصحفي فارس الحميري في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس"، إن قرار منع سفر الموظفين الأجانب سيظل ساريًا حتى إصدار تعميم آخر يلغيه.

وأضاف أن "تعميم وقرار منع السفر، تزامن مع طلب الجماعة من المنظمات الأممية والدولية حضور جميع مسؤوليها وموظفيها اجتماعًا سيعقد بعد أيام في صنعاء مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)".

وأوضح أنه تحصل من مصدر دبلوماسي على وثيقة داخلية للأمم المتحدة في صنعاء، تؤكد أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي دعا جميع موظفي الأمم المتحدة في صنعاء إلى اجتماع في مكان خارجي.

وبحسب الوثيقة "كي يشارك موظفو الأمم المتحدة في اجتماعات في مكان خارجي، يتطلب نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة مراجعة الموقع، ووضع الترتيبات الأمنية، والحفاظ على المشاركين، وترتيبات السلامة"، وفق الحميري.

أخبار ذات علاقة قيود حوثية جديدة على وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية (صورة)

وخلال الأسابيع الماضية، شنَّت ميليشيا الحوثي حملات اعتقال طالت العشرات من موظفي المنظمات الدولية الأممية والمحلية العاملة بالمجالات الإغاثية والإنسانية، بتهم التجسس للخارج.

وعلقت بعض المنظمات الدولية أنشطتها بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، بسبب اعتداءات الميليشيا على موظفيها، أو محاولات ابتزازها.