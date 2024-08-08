أبدت جزيرة قبرص في البحر المتوسط استعدادها للمساعدة في إجلاء الأوروبيين ومواطني دول أخرى، إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين، الخميس.

وتقع قبرص في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي، وكانت على مدى العقود القليلة الماضية ملاذًا لآلاف الفارين من الحروب في المنطقة المضطربة.

ويثير العداء بين إسرائيل من جهة، وإيران وميليشيا حزب الله اللبنانية من جهة أخرى، مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقًا في المنطقة، التي تعيش بالفعل حالة من التوتر بعد عشرة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

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وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، يانيس أنطونيو: "نحن مستعدون، قمنا بتفعيل خطة محددة، وهي خطة إيستيا التي خضعت للتجربة والاختبار".

وأضاف: "إذا طُلبت منا مساعدة دول أخرى قد تنقل مواطنيها من منطقة الأزمة إلى أوطانهم، فنحن في وضع يسمح لنا باستضافتهم لبضعة أيام حتى تتم إعادتهم إلى أوطانهم".

وأوضح أنطونيو أن نحو عشر دول تقدمت باستفسارات عن الخطة، لكن لم ترد أي طلبات رسمية محددة.

وأكد أنه إذا تم تنفيذ خطة إجلاء جماعي، فستتم عن طريق الجو إلى حد كبير، وقال: "لدينا القدرة والبنية التحتية".

مركز تنسيق مشترك

وستكون قاعدة التنسيق في مركز التنسيق المشترك للإنقاذ في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية، قرب أكبر مطار في الجزيرة.

وسيعمل المركز على مدار الساعة، ويتمثل دوره الأساسي في تنسيق عمليات البحث والإنقاذ والتحكم فيها وتوجيهها.

وقال أشخاص في الموقع إن بعض الخيام نُصبت في المجمع، اليوم الخميس، وفيها أسرة أطفال سيتم استخدامها لاستقبال أي وافدين.

وأدت قبرص دورًا محوريًا كمركز إجلاء لنحو 30 ألف شخص غادروا لبنان، بعد نشوب قتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في عام 2006.

وقال أنطونيو: "تاريخيًا لدينا علاقات طيبة جدًا مع جميع جيراننا، ثم نحاول الاستفادة من هذا الدور الخاص الذي نلعبه، ونريد أن تكون قبرص ركيزة للأمن والاستقرار، وأن تعمل كجسر للتعاون والسلام".