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إعادة القيادي في "النهضة" التونسية نور الدين البحيري للسجن

إعادة القيادي في "النهضة" التونسية نور الدين البحيري للسجن
نور الدين البحيريالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 9:08 م

أعلنت "الهيئة العامة للسجون والإصلاح" في تونس، الثلاثاء، إعادة القيادي في حزب "النهضة" الإسلامية نور الدين البحيري، إلى السجن، بعد تحسن حالته الصحية، وفق وكالة "تونس للأنباء".

وقال رمزي الكوكي الناطق باسم الهيئة، إن الإطار الطبي في المستشفى أذن، مساء الثلاثاء، بإرجاع أحد المودعين بسجن "المرناقية" (البحيري) إلى السجن "بعد أن تبين طيلة فترة وضعه تحت المراقبة الطبية أن وضعيته الصحية عادية ومستقرة".

وأضاف الكوكي أنه تم "بتاريخ يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بعد إذن طبيب السجن، إخراج السجين المعني إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة والضرورية، طبقاً للبروتوكول الطبي الخاص بالمتابعة الصحية للمودَعين.

وأكد أنه "تم توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام منذ تاريخ إيداعه السجن تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية حسب ما تتطلبه وضعيته الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الإقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين".

وكانت حركة "النهضة" قد أفادت، في بيان، الاثنين، بأنه تم نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بمستشفى "الرابطة" منذ يوم الجمعة 12 يوليو الحالي، بعد تدهور صحته على خلفية إضرابه عن الطّعام الذي يتواصل منذ 17 يوماً.

 

تونسالنهضةالسجناعتقالاتنور الدين البحيري

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