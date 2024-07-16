بتحريض من "الإخوان".. ضبط مصري نشر "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات عامة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص نشر عبارات مسيئة على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة .

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأشارت إلى أنه "فني شاشات إلكترونية".

وحسب بيان الوزارة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة "بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".