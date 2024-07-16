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العالم العربي

بتحريض من "الإخوان".. ضبط مصري نشر "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات عامة

بتحريض من "الإخوان".. ضبط مصري نشر "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات عامة
أحد أفراد القوات الأمنية أمام محكمة في القاهرة ـ أرشيفالمصدر: ا ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 2:38 م

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص نشر عبارات مسيئة على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة .

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأشارت إلى أنه "فني شاشات إلكترونية".

وحسب بيان الوزارة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة "بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة #فيصل...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Tuesday, July 16, 2024

 

 

 

مصروزارة الداخلية المصريةالإخوان

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