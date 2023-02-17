خطفته الميليشيات وأثار تعاطف العراقيين.. من هو "مناضل الأهوار" جاسم الأسدي؟

أثار الناشط البيئي العراقي، جاسم الأسدي، تعاطفًا واسعًا، وأصبح حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختطافه على يد ميليشيات مسلحة، وإطلاق سراحه لاحقًا.

وخطف مسلحون مجهولون الأسدي، وهو مدافع عن البيئة في جنوب العراق قبل أيام، في حادثة أثارت ضجة واسعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شقيقه ناظم، قوله إن "جاسم، كان يقود سيارته على الطريق السريع من الحلة إلى بغداد عندما أوقفته سيارتان قبل 5 كيلومترات من العاصمة، وقيد رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية يديه ووضعوه في إحدى المركبات ونقلوه إلى مكان مجهول".

وأضاف: "كان ابن عمي معه.. تركوه على الطريق".