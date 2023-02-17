خطفته الميليشيات وأثار تعاطف العراقيين.. من هو "مناضل الأهوار" جاسم الأسدي؟
أثار الناشط البيئي العراقي، جاسم الأسدي، تعاطفًا واسعًا، وأصبح حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختطافه على يد ميليشيات مسلحة، وإطلاق سراحه لاحقًا.
وخطف مسلحون مجهولون الأسدي، وهو مدافع عن البيئة في جنوب العراق قبل أيام، في حادثة أثارت ضجة واسعة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شقيقه ناظم، قوله إن "جاسم، كان يقود سيارته على الطريق السريع من الحلة إلى بغداد عندما أوقفته سيارتان قبل 5 كيلومترات من العاصمة، وقيد رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية يديه ووضعوه في إحدى المركبات ونقلوه إلى مكان مجهول".
وأضاف: "كان ابن عمي معه.. تركوه على الطريق".
وأطلق المسلحون سراح الناشط الأسدي، دون تدخل من القوات الأمنية، الأربعاء، فيما لم تتوافر معلومات عن الجهة الخاطفة، وسط رفض الأسدي والمقربين منه التحدث مع وسائل الإعلام عن الأمر".
وعندما ظهر الأسدي، في أول صورة له، كان جالسًا وبدا الأعياء ظاهرًا عليه، في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا، خاصة أنه كبير السن.
وعلَّق نشطاء على صورة الأسدي، وتساءلوا عن سبب خطفه، وإطلاق سراحه، دون تحقيقات رسمية، أو توضيحات من السلطات المعنية، قبل أن ينسحب النقاش سريعًا، نحو ملف حقوق الإنسان في العراق، وعدم تفاعل السلطات الأمنية، والحكومية، مع الحوادث المماثلة.
من هو جاسم الأسدي؟
والناشط جاسم الأسدي، من محافظة ذي قار، وُلد، العام 1957، ودرس الهندسة الهيدروليكية، وهو مختص بالري والمياه من أهوار الچبايش، كما نقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية.
وولدته أُمه في "مشحوف"، والمشحوف هو وسيلة النقل في الأهوار والأنهار، ويصنع من القصب أو الأخشاب المطلية بـ"القير"، ويتم تحريكه وتوجيهه بواسطة عصا كبيرة.
وبعد الاحتلال الأمريكي، للعراق، العام 2003، عُرف الأسدي، كناشط بيئي، وأصبح يلقب بـ"مناضل الأهوار" من خلال نداءاته المتكررة بإعادة الحياة إليها، خاصة في ظل الجفاف الذي يعاني منه العراق، وتأثير مشاريع السدود الإيرانية والتركية على تدفقات نهري دجلة والفرات.
ومن خلال المنظمة التي يديرها (طبيعة العراق)، عمل للمحافظة على الثروات الطبيعية والحيوانية، ودافع عن الطيور المهاجرة والنادرة، كما أصدر كتابًا ضخمًا بالصور والمعلومات عن هذه الطبيعة من خلال التعاون مع منظمات دولية وشركة نفط الجنوب.
وشارك، منذ 2006، في مبادرات تهدف إلى إعاش هذه المنطقة الواقعة في جنوب العراق وتعرضت لتجفيف شبه كامل في تسعينيات القرن الماضي في عهد صدام حسين.
دوافع الاختطاف
وتشير مصادر عراقية، إلى أن الأسدي، كان يرفض مشاريع يراد إنشاؤها في هور الدلمج بين محافظتي الديوانية وواسط، وعمل على إجهاضها، من خلال تأثيره في الأوساط البيئية، وعلى المسؤولين في الوزارة.
وأكد أحد أقرباء الأسدي، أن الأخير "كان يستعد لتسلم الإشراف على هور الدلمج، لكن مسألة تدخل بعض الجهات، وحصول خلاف، فيها نظر، باعتباره من الشخصيات التي يتوافق عليها الجميع بسهولة، لكن ربما هناك قلق لدى بعض النافذين، من منع مشاريعهم، أو إجراء عملية إصلاح شاملة في هور الدلمج، ما يعني تضررهم".
وأضاف قريب الناشط العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الأسدي، لا يرغب بالظهور في الوقت الحالي، كما أنه لم يفصح عن شيء واضح في هذه القضية، لكنه يسعى دومًا نحو حل الأمور بهدوء، خاصة أنه يدرك صعوبة الوضع في العراق، وضرورة إجراء تفاهمات مع الجميع".
وهذا الهور، يعد من أكبر المسطحات بتنوعه الإحيائي من طيور وأسماك ونباتات، وخلال السنوات الأخيرة أصبح محطة لاستقبال الطيور المهاجرة.
كما يمثل منطقة نفوذ، لبعض الجهات السياسية والمسلحة، ويدر أموالًا طائلة، جراء أحواض صيد الأسماك، وتربية المواشي هناك، وهو ما يفسر عرقلة مشاريع إحيائه وتحويله إلى وجهة سياحية للمحافظتين، وفق معلقين.