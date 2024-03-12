معادلة صعبة.. إفطار العائلة السورية بخمسة ملايين ليرة والدخل 300 ألف!

تضاعفت الأسعار في سوريا، منذ رمضان 2023، وحتى اليوم أكثر من 200%. وأصبحت تكلفة إفطار العائلة المكونة من خمسة أشخاص تصل إلى 5 ملايين ليرة طيلة شهر رمضان، بينما راتب الموظف أقل من 300 ألف.

وقفز سعر كيلو البندورة من 2500 ليرة إلى 8000، والبطاطا من 3000 إلى 8000، والكوسا من 5000 إلى 14 ألفا، والأرز المصري من 8500 إلى 17 ألفا، والبصل من 6000 إلى 8500.

وارتفع لحم الدجاج من 18 ألفاً إلى 50 ألف ليرة للكيلو الواحد، وطبق البيض من 22 ألفا إلى 50 ألفا، ولحم العجل من 59 ألفا إلى 170 ألفا، والغنم من 100 ألف إلى 250 ألفا.