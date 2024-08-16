قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أطراف التفاوض أحرزت تقدما كبيرا في مفاوضات الدوحة بشأن غزة ووصفها بأنها "من أكثر المحادثات البناءة" التي أجرتها الأطراف منذ أشهر.

وأضاف أن المفاوضين سيجتمعون الأسبوع المقبل في القاهرة أملا في حسم الاتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي تحدث لصحفيين طالبا عدم نشر اسمه أن "المشاركين جميعهم اتفقوا على مدى الـ48 ساعة الماضية على وجود روح جديدة هنا لاختتام الأمر".

لكنه حذر من أنه لا يزال يتعين إنجاز بعض الأعمال.

وقال "إنه اتفاق شديد الصعوبة والتعقيد".

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة قدمت بمساعدة من الوسيطين مصر وقطر، مقترحا تعتقد الدول الثلاث أنه يسد جميع الفجوات بين الطرفين المتحاربين، إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن المحادثات التي استمرت يومين في الدوحة ربما تكون "الثماني والأربعين ساعة الأكثر إيجابية" التي أمضتها الأطراف منذ شهور.

وتابع: "الفريق الإسرائيلي الذي كان هنا كان متحليا بالثقة.. أحرزنا تقدما كبيرا في عدد من القضايا التي نعمل عليها".

وبدأت أمس الخميس بين إسرائيل والوسطاء أحدث جولات المحادثات المتقطعة لإنهاء الحرب في غزة التي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ولم تشارك حركة حماس مباشرة في المحادثات، لكن كانت تُطْلَع على ما يتحقق من تقدم.

وأرسل البيت الأبيض مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك إلى المحادثات.

وعُقدت المحادثات في أجواء تخيم عليها مخاوف من التصعيد في المنطقة، إذ تهدد إيران بالثأر من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يوم 31 يوليو تموز.