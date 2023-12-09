أخشى أن أستيقظ وأجدها ميتة".. والد طفلة غزيّة يوجه نداء استغاثة لعلاجها

تجسد قصة الطفلة سلمى الشنباري ذات الثلاث سنوات، واحدة من قصص الألم والمعاناة الممتدة على طول قطاع غزة وعرضه، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ذلك أنها تعاني من ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم، وأصبح لديها نتيجة لذلك تأخرا في القدرات العقلية والحركية، فضلًا عن التأخر في النمو والتطور.

وذلك كله مع عدم القدرة على توفير الدواء الخاص بها، كما يؤكد والدها فارس الشنباري لـ"إرم نيوز"، وهو يروى تفاصيل المأساة التي واجهتها ولا تزال عائلته وابنته سلمى على وجه الخصوص.

يقول الشنباري: "نزحت من مدينة بيت حانون شمال غزة بعد اشتداد القصف الإسرائيلي واستهداف البيوت والأحياء السكنية بشكل عشوائي، الأمر الذي أجبرني على النزوح باتجاه جنوب وادي غزة في أحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح خوفًا على أطفالي وتحديدًا طفلتي سلمى".