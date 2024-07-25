تتوالى التسريبات الإسرائيلية من التحقيقات غير المكتملة عما حدث على الأرض في مختلف المستوطنات التى وقعت في أيدى حماس خلال اجتياح 7 أكتوبر، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم".

وهذه المرة كانت من نصيب المركز الاستيطاني ناحال عوز، الذي سيطرت عليه حماس لساعات طويلة، وقتلت فيه 15 وأسرت ثمانية.

دقيقتان وثماني ثوانٍ، المدة التي قدرها عناصر حماس للوصول لناحال عوز، فهي ثاني أقرب مستوطنة لغزة بعد كرم أبو سالم.

أكبر عدد من الضحايا والرهائن

ويقول أحد المصادر وهو رئيس الوحدة الحامية الاحتياطية للمستوطنة، وفقًا للصحيفة، إن أداء الجيش الإسرائيلي تحيطه الكثير من علامات الاستفهام، والوفيات التى تعرض لها المستوطنون في هذا اليوم كانت مأساوية، وبحثنا عن الجيش طويلا ولم نجده.

عملية السيطرة على المستوطنة حملت، وفق شهادتهم، اسما كوديا، هو 402، وكانت تفصيلية عكس سابقاتها من عمليات حماس للاستيلاء على مستوطنات غلاف غزة.

وتشمل تفاصيل العملية عشر صفحات دقيقة لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية "إسرائيل اليوم" كيف وصلوا لها، هل كانت مع أحد من عناصر حماس الذين تمكنوا من إيقاعهم، فلم يكونوا مباشرين في هذه النقطة.

وأشارت الصحيفة أنه تحمّل مسؤولية العملية، فصيل من السرية الثالثة في الكتيبة الرابعة، وكانت مهمتها التسبب في أكبر عدد ممكن من الضحايا، واحتجاز رهائن، والسيطرة على الكيبوتس لبعض الوقت حتى تلقي تعليمات أخرى.

المسافة من حي الشجاعية في غزة حتى ناحال عوز 3050 مترا، وكان عليهم أن يصلوها على دراجات بخارية بسرعة 65ك في الساعة.

أوراق التحقيقات الإسرائيلية كشف عنها ثلاثة من صحفيي موقع "إسرائيل اليوم"، عقب ساعات من خطاب نتنياهو في الكونغرس، ولهذا إسقاطه بالطبع، وأفادت أنه لم يتعرض لعناصر حماس أي جندي أو مستوطن إسرائيلي ووصلوا خلال المدة المقررة، دقيقتان وخمس ثوانٍ لناحال عوز.

ومنذ إنشاء المستوطنة في 1951، وهي تدفع ثمن قربها للحدود مع غزة، وفقًا للصحيفة، إذ تعرضوا لهجمات طوال عشرين عاما، وحتى صواريخ القسام، ثم مسيرات العودة.

وفنّد الموقع الإسرائيلي أسماء القتلى والرهائن من ناحال عوز، ومنهم حاملتين للجنسية الأمريكية، وعامل تنزاني وجثمانه من ضمن المحتجزين.

المفاجأة أن الخطة الحمساوية كانت تشمل عزل المستوطنة عن عموم مستوطنات الغلاف، والبقاء فيها لمدة طويلة، لا مجرد الاستيلاء المؤقت، وبعد ست ساعات ونصف من السيطرة الحمساوية الكاملة على الكيبوتس، وفق الاعترافات الإسرائيلية، وصلت مجموعات من الجيش الإسرائيلي وبدأت مواجهات جديدة، قتل فيها الجنود الإسرائيليين مستوطنين إسرائيليين.

مما جعل موثقي أحداث 7 أكتوبر يتساءلون عن مستوى الجنود المرسلين وقتها، والمفاد الحقيقي في التعليمات المكلفين بها.

الاعتماد على الكمائن

ويفيد التحقيق العسكري والمدني الإسرائيلي أن المجموعة التي استولت على ناحال عوز لساعات طويلة وقتلت واختطفت جنودها ومستوطنيها، تابعة لكتيبة الشجاعية التي ركز الجيش الإسرائيلي عليها في اجتياحه البري لغزة، وظلّ يواجهها لفترة طويلة.

وأكد التحقيق أن هذه الكتيبة ألحقت بهم أضرارًا كبيرة ليس في أحداث 7 أكتوبر فقط، بل في حروب غزة السابقة 2006 و 2008.

السرية الثالثة من كتيبة الشجاعية تنتمي لقوات النخبة التابعة لحماس، والعملية 402، التي حملت عنوان "سرّي للغاية"، كانت ضمن أعمال قوات النخبة، وكانت على اسم "أبو سلامة"، الذي فسره الإسرائيليون على أنه قائد العملية، رغم أن القائد الميداني كان بلال أبو كانون.

وبينت الصحيفة أن العملية كانت تعتمد على الكمائن والاستيلاء على المنازل، والوصول لقيادة المستوطنة، وكانت تضم القوة 27 عنصرا على متن 14 دراجة بخارية على مسارين، في الطرق الوعرة، وكانت الخطة مهتمة بتقسيم حتى مكان القائد في تحركات الموتوسيكلات، وحددت مكان المصور المحترف، محمد حمتو، مع استخدام كاميرات الرأس والهواتف.

ومن المفاجآت بالنسبة للإسرائيليين، أنهم وجدوا صورا جوية تحدد المسار، وأماكن الرادارات، وهوائيات الاتصالات، والكاميرات، ونقاط الحراسة، والأسوار الشائكة، وأكوام الأتربة، ونقاط اقتحام المستوطنة، من قسمها الشرقي.

وتقسمت العملية لثلاثة أجزاء: الوصول، والاقتحام، والسيطرة، وتمّ تقسيم المجموعة لمجموعتين شرقية وغربية، للسيطرة على النقاط المركزية في المستوطنة، وتحقيق أكبر خسائر، وكان هناك احتمال لحصار الجيش لهم، وكانوا يختارون عدة نقاط للتحصن مع الرهائن ومنها بيوت الكلاب وغرف الطعام، مع تفجير هوائيات الاتصالات للحيلولة دون وصول النجدة بسرعة، وزادت الأعداد بسرعة مع الوقت حتى وصلوا لمئة عنصرا.