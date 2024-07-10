أعلنت ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، استهداف 3 سفن في البحر العربي وخليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

وذكرت الميليشيا، في بيان لها، أنه تم استهداف السفينة (Maersk Sentosa) الأمريكية في البحرِ العربي، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

واستهدفت الميليشيا الحوثية كذلك السفينة (Marthopolis) في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيّرة.

وشملت الاستهدافات الحوثية أيضاً السفينة (MSC Patnaree) الإسرائيلية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق، قالت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" إن السفينة "سنتوسا" التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.

وقالت "ميرسك" لوكالة "رويترز" إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقراً لها، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها.

وأفادت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية، في مذكرة إرشادية، بأن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلاً بحرياً (333 كيلومتراً) شرقي نشطون باليمن. وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.