أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الاثنين، بأنه تم رصد إطلاق 30 صاروخاً على الأقل من جنوب لبنان نحو مدينة نهاريا الساحلية وضواحيها.

وذكرت القناة أن صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا وبلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، للتحذير من إطلاق الصواريخ.

وبحسب القناة، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية نحو 20 صاروخاً من تلك الصواريخ رغم أن بعضها سقط في عدة مناطق.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية أنها قصفت "المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضحت الميليشيا، في بيان لها، أن قصف المقر العسكري الإسرائيلي "جاء رداً على الاعتداءات على قرى جنوبية خصوصاً بلدة معروب".

من جهتها، أعلنت "سلطة الإنقاذ والإطفاء" الإسرائيلية اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط عدد من تلك الصواريخ.

وتداول ناشطون إسرائيليون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سقوط بعض الصواريخ في عدد من المناطق داخل إسرائيل.