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العالم العربي

تركيا توقف 474 شخصًا بعد أعمال عنف ضد سوريين

تركيا توقف 474 شخصًا بعد أعمال عنف ضد سوريين
ضمن الاحتجاجات المندلعة عند حدود سوريا وتركياالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
02 يوليو 2024، 12:46 م

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، 474 شخصًا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا، إثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة، وفق "رويترز".

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس"، إنه "تم توقيف 474 شخصًا بعد الأعمال الاستفزازية" التي نُفذت ضد سوريين في تركيا.

وإثر اشتعال موجات العنف، أُغلق معبر باب الهوى السوري على الحدود مع تركيا، أمام المسافرين والمرضى والشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحه.

وقُتل أربعة أشخاص، الاثنين، خلال احتجاجات في مناطق نفوذ أنقرة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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