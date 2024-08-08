أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، اليوم الخميس، إطلاق حملة شعبية إعلامية لحث الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تلبية الدعوة الأمريكية لمحادثات جنيف، والتعاطي الإيجابي معها لوقف إطلاق النار.

وقالت تنسيقية "تقدم"، في بيان، إن المفاوضات المنتظر انطلاقها في جنيف يوم 14 أغسطس/ آب الجاري، تهدف إلى التوصل لوقف العدائيات في السودان.

وأضاف البيان أنه "مع دخول الحرب شهرها السادس عشر، وتفاقم المآسي من قتل وتشريد ولجوء ونهب وجوع، وتعديات على المدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ومجاعة تنذر بإبادة نصف الشعب السوداني، تنذر الحرب بتمزيق السودان، وتهديد محيطه الإقليمي والدولي".

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ودعت "تقدم" جماهير الشعب السوداني لتوحيد صوتها للمطالبة بوقف الحرب فورًا، وحثت قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع على الذهاب إلى جنيف، ليس للمشاركة فقط، بل لضمان تنفيذ كل الاتفاقات السابقة، والتوصل إلى وقف فوري للعدائيات، بآليات مُلزمة للمراقبة، وترتيبات لتوصيل المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

وأعربت عن شكرها للولايات المتحدة الأمريكية على مبادرة محادثات جنيف، مثمنة دور المملكة العربية السعودية وسويسرا على الاستضافة المشتركة، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات كمراقبين للمحادثات.

وتتطلع أنظار السودانيين نحو محادثات وقف إطلاق النار المتوقع انطلاقها في جنيف.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت دعوتها طرفي الحرب في السودان إلى محادثات وقف إطلاق نار في جنيف، وحددت 14 من الشهر الجاري موعدًا لها، إذ سارعت قوات الدعم السريع للترحيب بالدعوة وإعلان المشاركة في المحادثات، بينما لم يعلن الجيش السوداني موقفه حتى اللحظة.

ويسود التخوف من عرقلة أنصار نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المحادثات المقبلة، إذ بدؤوا منذ وقت مبكر الترويج لرفض الدعوة، وسط مطالبات بإشراك أطراف أخرى من حلفاء الجيش السوداني في المحادثات، الأمر الذي فجّر الخلافات داخل معسكر الجيش.

وكانت مصادر أبلغت "إرم نيوز" أن هذه الخلافات جعلت الجيش يتأخر في إعلان موقفه من الدعوة الأمريكية بشأن محادثات وقف إطلاق النار.