"مذبحة في جنوب لبنان".. نائبة عربية تشعل جلسة الكنيست الإسرائيلي

شهد الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، جلسة ساخنة أثارتها النائبة العربية، عايدة توما سليمان، على خلفية تدوينة وصفت فيها الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بـ"المذبحة".

وقال موقع "آي 24 نيوز" العبري، إن ضجة ثارت مساء الاثنين في لجنة المالية بالكنيست، هاجم خلالها عضو الكنيست، تسفي سوكوت، النائبة عايدة توما سليمان قائلا: "بينما هناك مليون مواطن في إسرائيل تحت النار، أنتِ تدعمين حزب الله؟ اذهبي إليهم".

وجاء تهجم النائب سوكوت على خلفية منشور لسليمان كتبته في وقت سابق على منصة "إكس"، وقالت فيه: "مجزرة في جنوب لبنان. 270 قتيلاً - وهذا هو العدد الأوّلي فقط. لا يزال المئات مدفونين تحت الأنقاض، وأكثر من 800 جريح. نفس الصور الصادمة التي شاهدناها في بداية الحرب على غزة، نفس الفظاعة، ذلك الدعم الأعمى".

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وتابعت "يتم سحق النساء والأطفال والمسنين الأبرياء تحت القصف. فكم من الدماء ستراق قبل أن يدركوا هنا أن الحرب لن تجلب أي أمن؟ لقد ظل سكان الشمال يركضون إلى الملاجئ منذ عام، وتم إجلاؤهم بعيداً عن منازلهم، ناهيك عن الجرحى والضحايا، والآن تضع الحكومة المزيد من المواطنين في دائرة الخطر. هذه الحرب لا تجلب إلا الدمار والجرائم، لا سلام ولا أمن".

وخلصت النائبة العربية في الكنيست إلى أن "نتنياهو يقود البلاد إلى حضيض جديد، من باب المصالح الشخصية فقط. إنه يهرب من عرض صفقة الرهائن، ويهرب من المسؤولية، ويعرضنا جميعًا للخطر في حروب لإنقاذ حياته المهنية".