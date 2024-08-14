نددت ألمانيا وإسبانيا اليوم الأربعاء بزيارة وزيرين إسرائيليين إلى المسجد الأقصى.

وقالت ألمانيا إنها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستفزازات المتعمدة.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي كلامًا نقلته وكالة "رويترز"، "نرفض الخطوات الأحادية التي تعرض الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس للخطر".

ومن جانبه قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، الأربعاء: "تدين إسبانيا زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وتصريحاته، التي تنتهك الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس".

أخبار ذات علاقة بلينكن يكشف موقف واشنطن من اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

ووصف البيان، الزيارة بـ"الاستفزازية" مؤكدًا أنها تشكل "انتهاكًا غير مقبول للوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس".

وكان قد اقتحم صباح الثلاثاء 2250 مستوطنًا المسجد الأقصى، وفقًا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.