بدأت في إيران مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والصلاة عليه، حيث وصل جثمان هنية إلى باحة جامعة طهران لأداء الصلاة عليه من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

واحتشد الآلاف من الإيرانيين في باحة الجامعة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، وسط هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية اغتيال هنية وأحد مرافقيه شمال طهران فجر أمس الأربعاء.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، في كلمة له خلال مراسم التشييع: "شعار إسماعيل هنية لن نعترف بإسرائيل، وسيظل شعارنا دائمًا".

واعتبر أن إسرائيل أظهرت للعالم مجددًا أنها "مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار" باغتيال هنية.

وأكد أن "دم إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة والمقاومة نحو تحرير فلسطين والقدس".