صحيفة عبرية: اغتيال الضيف إن تأكد "زلزال" سيضرب مفاوضات الأسرى

توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن يؤدي الاغتيال المحتمل للرجل الثاني في حماس، محمد الضيف، إلى تداعيات على مفاوضات الأسرى.

وقالت الصحيفة العبرية إن اغتياله المحتمل سيؤثر في قدرة الحركة على اتخاذ القرارات.

ووصفت إمكانية أن يكون الضيف قد قُتل بأنه "زلزال ضرب المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى".

وأضافت أنه "لو اتضح أنه قُتل بالفعل في غارات المواصي غربي خان يونس، فإن نصف قيادة حماس في القطاع بهذه الطريقة قد قُتلت، ما من شأنه أن يؤثر في مسيرة اتخاذ القرارات بالحركة".

ورأت أيضًا أنه "في حال سقط الضيف سيعني الأمر تداعيات بالنسبة لحماس تطال قدرتها على مواصلة القتال، لا سيما في ظل المراسلات الداخلية لحماس أخيرًا، والتي كشفت إقرار الحركة بأن الحرب حصدت أرواح الكثير من قياداتها ونشطائها".

كما قدرت أن يؤثر الاغتيال المحتمل على زعيم حماس يحيى السنوار، الذي ستتزايد عليه الضغوط من داخل الحركة لقبول الاتفاق وإنهاء الحرب.

ولفتت إلى أن التداعيات على موضوع إطلاق سراح الأسرى لن تتضح حاليًا، ولكن من المفترض أن هذا الاغتيال لو كان قد نجح "سيعطل الاتصالات على المدى الفوري، ولكن يمكن أن يزيد فرص الوصول إلى صفقة على المدى الطويل".

الاغتيال المحتمل من وجهة نظر الصحيفة "يزيد الضغوط على الحركة للموافقة على وقف إطلاق النار لكي تضمن حياة من بقي من قادتها الذين يتقلصون".

وأردفت أن "هذه النقطة كانت على رأس اعتبارات المستوى السياسي الإسرائيلي، حين قرر تنفيذ العملية بحق الضيف".

وتابعت أن إسرائيل وضعت بالاعتبار أيضًا أنه من أجل قتل شخصية كبيرة مثل الضيف، فإنه لا مناص من إصابة الكثير من غير المتورطين.

وأبلغ مصدر أمني، من دون كشف هويته، الصحيفة أن "البناية التي تعرضت للغارات، والتي كان الضيف داخلها، لم تكن مقراً دائماً بالنسبة له، ولكن الغارات جاءت لأن فرصة عملياتية كانت مواتية في الساعات الأخيرة".

وتابع أن "القرار بالقصف الذي استهدف البناية، حيث يوجد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وضع بالاعتبار أن هناك الكثير من الإصابات ستقع، وأن المستوى السياسي صادق على العملية بعد قناعة بأن هناك فرصة مواتية لا يمكن إهدارها".

في المقابل، رأت مصادر أن هناك احتمالا أن يؤثر الاغتيال حال إعلانه على مواقف حماس، وأنها قد تشدد من مواقفها بشأن الصفقة، ليس بفعل استهداف الضيف ذاته، ولكن بسبب "الإصابة الرمزية" التي أصابت الحركة، في إشارة إلى أن الضيف كان يعد محفزًا لها.