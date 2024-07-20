كشفت قناة "المسيرة" التابعة لميليشيا الحوثي عن الحصيلة الأولية للقتلى إثر الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل السبت على الحديدة اليمنية، معلنة أنها تسببت بمقتل 3 ِأشخاص وارتفاع عدد الإصابات إلى 87.

وفي وقت سابق، أُعلن عن إصابة 80 شخصا على الأقل في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء مدينة الحديدة اليمنية، مساء السبت، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي.

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وقالت الوزارة حينها في بيان نقلته وكالة "سبأ" التابعة لميليشيا الحوثي، "إن الحصيلة الأولية لاستهداف إسرائيل خزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة بلغت 80 جريحًا معظمهم بحروق شديدة"، من دون أن تشير إلى سقوط قتلى.

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء اليوم السبت، غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن 20 طائرة إسرائيلية شاركت في العملية.