أعلنت القوات المسلحة الجنوبية في اليمن، صد هجوم لعناصر تنظيم "القاعدة" المتشدد، شرق محافظة أبين جنوب البلاد.

وقالت القوات الجنوبية إن "القوات تصدت لمحاولة تسلل فاشلة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي على مواقع قواتنا باتجاه وادي الرفض شرق وادي عومران في مديرية مودية بمحافظة أبين".

وأضافت القوات في بيان لها: "تمكنت دفاعات القوات الجنوبية أيضاً من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للتنظيم الإرهابي، كانت تحوم في سماء أجواء مسرح عمليات سهام الشرق".

وأشار البيان، الذي نشره موقع "درع الجنوب" التابع للقوات الجنوبية، إلى أنه "تم إخماد مصادر نيران قناص تابع للتنظيم".

وبيّن أن المواجهات "أسفرت عن تكبيد العناصر الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة، فضلاً عن إصابة أحد الجنود في صفوف القوات الجنوبية، دون وقوع أي قتلى".

وتخوض القوات الجنوبية، منذ أكثر من عامين، ضمن حملة عسكرية بمسمى "سهام الشرق"، مواجهات عنيفة لتطهير المحافظات الجنوبية الشرقية في اليمن، من أي تواجد للعناصر المتشددة، وعلى رأسها تنظيم "القاعدة".