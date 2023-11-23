المقارنة بين "طوفان الأقصى" و"المحرقة".. نقاش يحتدم في إسرائيل

تثير المقارنة بين عملية "طوفان الأقصى" و"محرقة النازيين" نقاشا محتدما في الدولة العبرية، إذ كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف هجوم حماس الدامي بأنه "أسوأ جريمة ترتكب ضد اليهود منذ المحرقة".

لكن مدير النصب التذكاري للمحرقة، داني ديان، يؤكد التمييز بين هذه المأساة التي عاشها اليهود على أيدي النازيين، وهجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم الصدمة التي خلفها في نفوس الإسرائيليين، مشددا على ذلك بالقول: "لا أقبل المقارنة التبسيطية مع المحرقة، رغم أن هناك تشابها في نوايا الإبادة وسادية وهمجية حماس".

وأضاف الدبلوماسي السابق: "الجرائم التي ارتكبت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من الدرجة نفسها لجرائم النازيين، لكنها ليست المحرقة".