سكان غزة "منهكون" مع دخول الحرب أسبوعها الثالث عشر

دخلت الحرب بين إٍسرائيل وحركة حماس، السبت، أسبوعها الثالث عشر، بينما تواصل القصف المدمّر على قطاع غزة حيث السكان "منهكون" في ظل غياب أي بوادر لوقف إطلاق نار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس ستستمر "أشهرا عدة"، مجدِّدا تعهده القضاء على الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويشهد وسط القطاع المحاصر وجنوبه الذي يضمّ عدداً كبيراً من النازحين الفلسطينيين قصفاً مكثفاً ليلاً ونهاراً.

وواصل سكان قرية الزوايدة في وسط قطاع غزة، الجمعة، انتشال جثث من تحت الأنقاض بعد غارات إسرائيلية.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى رامي العائدي "قمنا بانتشال تسعة شهداء من عائلة مسالمة جداً"، مضيفاً "تمّ استهداف منزلين مجاورين".