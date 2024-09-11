الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي تعرّض للدهس في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء مقتل جندي كان قد أعلن إصابته بعد تعرضه لحادث دهس، صباحًا، "بشاحنة فلسطينية" استهدفت "قوة إسرائيلية تقوم بنشاط عملياتي" في الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن الجندي القتيل هو الرقيب جيري جدعون هانجال (24 عامًا).

وأفاد في بيان سابق، بأنه تم إطلاق النار من قبل إسرائيلي مسلح ومن قبل جنود على منفذ العملية التي وقعت بين مستوطنة جفعات أساف اليهودية ومستوطنة بنيامين شمال مدينة رام الله، وقد "شلت حركته".

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وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 موجة من العنف على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي دخلت لتوّها الشهر الثاني عشر.

لكن عمليات الدهس الفلسطينية كانت نادرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من قيام سائق شاحنة أردني بقتل ثلاثة حراس إسرائيليين بالرصاص عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 662 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية.

فيما قُتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليًا بمن فيهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير قانونية بموجب القانون الدولي.