حميدتي: الوساطة "الأمريكية السعودية" يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم
أكد قائد قوات الدعم السريع بالسودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ثقته بقدرة مبادرة الوساطة "الأمريكية-السعودية" على تمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم في بلاده، وفق ما نقلت عنه وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأعرب حميدتي في حوار مع الوكالة، عن أمله بانتهاء الحرب، قائلا: "دعونا نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، نحن نؤمن إيماناً قوياً بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع"، مشددا على أهمية التزام ودعم المجتمع الدولي لحل النزاع في السودان.
واتهم قائد "الدعم السريع" القوات المسلحة السودانية بخرق اتفاق وقف النار المؤقت الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة والسعودية، مبديا في الوقت نفسه استعداده للمفاوضات، وتابع: "مستعدون وراغبون بالدخول في مفاوضات جديدة وسنحترم أي وقف لإطلاق النار".
وأرجع حميدتي، فشل المفاوضات مع الجيش السوداني، إلى ما أسماه "عدم وجود مندوب واحد من الجيش قادر على اتخاذ موقف موحد على طاولة المفاوضات"، وفق تعبيره.