حميدتي: الوساطة "الأمريكية السعودية" يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم

وأعرب حميدتي في حوار مع الوكالة، عن أمله بانتهاء الحرب، قائلا: "دعونا نأمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، نحن نؤمن إيماناً قوياً بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع"، مشددا على أهمية التزام ودعم المجتمع الدولي لحل النزاع في السودان.

واتهم قائد "الدعم السريع" القوات المسلحة السودانية بخرق اتفاق وقف النار المؤقت الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة والسعودية، مبديا في الوقت نفسه استعداده للمفاوضات، وتابع: "مستعدون وراغبون بالدخول في مفاوضات جديدة وسنحترم أي وقف لإطلاق النار".