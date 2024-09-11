بلباس مدني.. قوة إسرائيلية تقتحم مستشفى "حلحول" في الخليل (فيديو)

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، بعد منتصف ليل الأربعاء، مستشفى "حلحول" الحكومي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، واعتقلت أحد المصابين الذي كان يتلقى العلاج.

وذكر ناشطون فلسطينيون وحسابات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قوة إسرائيلية خاصة تنكر أفرادها بزي نسائي اقتحمت المستشفى لاعتقال مصابين انفجرت بهم سيارة قبل أيام، عرف منهم أيهم عماد البو.

وقال مدير المستشفى صلاح طميزي:"الكادر الطبي تفاجأ باقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني المستشفى وأقسامها، واعتقالها أحد المرضى الذي يحتاج رعاية صحية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف: "اقتحام القوات الخاصة للمستشفى يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية التي تحرم اقتحام المشافي والمؤسسات الصحية".

بالتوازي مع ذلك، أفادت الوكالة بأن "عشرات المستعمرين اقتحموا بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية عورتا جنوب نابلس، لأداء طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية".

وفي ذات الإطار، "اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية من الجهة الشمالية، وجابت عدة شوارع وأحياء، وتمركزت في حي النقار في المدينة".

وبحسب الوكالة، "أكدت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نضال حمايل عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته".

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعيد اقتحام طولكرم ويحاصر مخيمها

وتزامناً مع ذلك، "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعدة آليات جابت شوارع وأحياء بالبلدة".

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد (46 عاماً)، قتل جرّاء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي، خلال اقتحام مخيم الفارعة تزامناً مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من 24 ساعة" وفق "وفا".