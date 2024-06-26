لوموند: ظروف قاسية يكابدها صحفيون فلسطينيون معتقلون في النقب

اعتقلت القوات الإسرائيلية 46 صحفيًا فلسطينيًا في غزة والضفة الغربية خلال الصراع الدائر، ولا يزال 34 منهم رهن الاعتقال ويعانون ظروفا قاسية وقاهرة.

وأوردت صحيفة لوموند الفرنسية مثالا على هذه الظروف القاسية، مستعرضة محنة الصحفي ضياء الكحلوت البالغ من العمر 38 عامًا، التي تقدم لمحة صارخة عن معاملة الإعلاميين السيئة في المنطقة.

وفي 7 ديسمبر 2023، اختطف الكحلوت من أحد شوارع غزة من قبل جنود إسرائيليين، وبعد أن أمضى 33 يوما معصوب العينين ومحتجزا في منشأتين إسرائيليتين، أطلق سراحه في 9 يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن فقد 20 كيلوغراما من وزنه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قصة الكحلوت ترمز إلى الظروف القاسية التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاع هذه.

ووقعت عملية اختطاف الكحلوت في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأمر الجنود جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما بالتجمع في الخارج، حيث تم نقل النساء والأطفال والمسنين إلى مستشفى كمال عدوان، في حين تم نقل الكحلوت وجيرانه إلى قاعدة زيكيم العسكرية.