قيادي حوثي يختطف طبيبة روسية في الحديدة

أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي، على اختطاف طبيبة روسية، بتهمة قتل زوجته، في مدينة الحديدة شمال غرب اليمن.

وقالت تقارير إعلامية يمنية، إن "القيادي الحوثي عمار محمد شريف، ويكنى بـ(أبو إسلام)، قام باختطاف طبيبة روسية تعمل في عيادة خاصة بمنطقة بيت الفقية جنوب محافظة الحديدة، كانت تُشرف على معالجة ومتابعة حالة زوجته الصحية".

ووفق التقارير فإن "اختطاف الطبيبة الروسية، من قبل القيادي الحوثي والذي ينتحل صفة مسؤول جهاز الأمن الوقائي في منطقة بيت الفقيه، جاء على خلفية وفاة زوجته على إثر وعكتها الصحية، التي كانت تتابع مع الطبيبة الروسية لتلقي العلاج، إذ حمّلها المسؤولية في وفاتها متهماً إيّاها بقتلها".

وذكرت بأن "القيادي الحوثي، استقدم إلى العيادة الخاصة التي تعمل بها الطبيبة الروسية، عدداً من الأطقم العسكرية، وقام باقتحامها والتعامل مع الطبيبة بعنف ووحشية، قبل تكبيل يديها، وأخذها معه واقتيادها إلى جهة مجهولة".

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وبحسب التقارير، فإن "القيادي الحوثي المسؤول عن اختطاف الطبيبة الروسية، متهم من قبل بارتكاب العديد من الجرائم في الحديدة، أبرزها الوقوف خلف تعذيب العشرات من المواطنين الذين جرى اختطافهم واعتقالهم في أوقات سابقة".