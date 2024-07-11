"تتفاوض بالإنابة عنا".. تصريحات نصر الله عن حماس تثير جدلاً واسعاً

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من خطاب الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، الأربعاء، وسط جدل حول حديثه عن تفاوض حماس "بالإنابة عنا".

وقال نصر الله في خطابه "ما ترضى به حركة حماس نرضى به جميعًا في ما يتعلق بالمفاوضات حول وقع العدوان على قطاع غزة".

واعتبر ناشطون هذا الموقف تنصلًا من المسؤولية من قبل نصر الله وميليشيا حزب الله.

ورأى بعضهم أن ميليشيا حزب الله تربط مصير لبنان بحماس وقراراتها، وأشاروا إلى أن نصر الله يحاول تحقيق المكاسب عن بعد من خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية بين حماس وإسرائيل.

وجاء في خطاب نصر الله "الإخوة في حماس هم أدرى ونحن لا نطلب من أحد أن يأخذ رأينا ونحن نردد لهم أننا معكم وخلفكم في أي موقف أو قرار تتخذونه ومعكم حتى النهاية".