"إيغاد" تقترح مبادرة تتضمن لقاء بين البرهان ودقلو خلال أسبوعين

وأشار إلى أن "ما يحدث في السودان تمرد وليس حربا أهلية، وأن الحكومة تسعى لمعالجته"، مضيفًا، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "التفاوض مع المتمردين يجري من أجل مصلحة السودان لإنهاء الأزمة".

من جهته، ذكر الرئيس الكيني وليام روتو، وفق المصدر ذاته، أن مبادرة "الإيغاد" تتضمن لقاء البرهان وقادة دول جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي.

وبين أنها "تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان خلال أسبوعين".

وعقدت في جيبوتي، اليوم، قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" التي تضم 8 دول، هي: "السودان، جيبوتي، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وأريتيريا".

وبحثت القمة الأزمة السودانية، وحذرت من امتدادها إلى دول الجوار إن بقيت دول حل.

وأمس الأحد، عبرت السعودية والولايات المتحدة عن أسفهما الشديد جراء عودة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، التي استمرت لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء السودان.

واندلع القتال بين الجانبين في 15 نيسان/أبريل الماضي؛ بسبب خلافات مرتبطة بخطة مدعومة دوليا للانتقال إلى حكم مدني.

وتسبب الصراع في مقتل مئات المدنيين ونزوح أكثر من 1.9 مليون، مما سبب أزمة إنسانية كبيرة، وسط مخاوف من امتدادها في المنطقة المضطربة.